Sept ans et six ans et demi de prison pour deux frères franc-montagnards

Deux frères franc-montagnards purgeront des peines de sept ans et six an et demi de prison. C’est le verdict du Tribunal pénal à Porrentruy. Ils ont été condamnés mercredi après-midi pour viol, actes d’ordre sexuel avec un enfant et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ils devront également s’acquitter d’une amende commune de 30'000 francs pour tort moral. Les faits se sont produits entre 2011 et 2014. La vicitme était âgée entre 7 et 11 ans et les deux frères rendaient fréquemment visite à cette jeune voisine quand ses parents n’étaient pas là. Les deux prévenus avaient été condamnés à sept ans de prison en 2022, mais le jugement avait été cassé par le Tribunal fédéral pour des questions de composition de la Cour. Il a donc fallu repartir à zéro.







Un témoignage plus crédible que les autres

Martine Lang a avoué d’emblée qu’en l’absence de témoins externes, le Tribunal devait peser le pour et le contre des versions des deux camps. De nombreux aspects ont ainsi poussé la juge à ne pas accorder crédit à celles des deux prévenus. D’une part leurs témoignages ont été à plusieurs reprises contradictoires. Martine Lang ajoute qu’ils n’ont « pas hésité à mentir et à accabler la plaignante ». Elle parle ainsi d’un « mobile purement égoïste et odieux » qui a porté une « atteinte d’une gravité exceptionnelle à la victime ».

Si les deux prévenus ne reconnaissent pas la pénétration, les témoignages de la plaignante ont été plus convaincants, selon le Tribunal qui s’est penché sur son « parcours de vie chaotique ». C’est pourquoi le viol a été retenu. « Les prévenus ont été des figures importantes dans l’entourage de la victime ce qui prouve qu’une emprise existait », ajoute Martine Lang. « Les faits se sont déroulés comme la victime les a racontés. Cela ne fait aucun doute », a-t-elle avancée.

L’avocat des deux frères a d’ores et déjà annoncé qu’il ferait appel de la décision. /lge