Projet ambitieux pour la Croisée des Loisirs à Delémont

La Croisée des Loisirs à Delémont va subir un sérieux lifting. Comme annoncé vendredi dernier, l’établissement a été racheté par le promoteur immobilier Diego Rohner. Le Delémontain a de l’ambition pour l’avenir du site : il mesurera 105 mètres de long pour 18 mètres de haut. Une partie comprenant notamment le bowling sera entièrement rénovée. L’autre sera carrément démolie et reconstruite sur trois étages. L’objectif est de créer un hypercentre de sports et de loisirs sur une surface de 11'000 m2, dont le futur nom reste à déterminer. Un restaurant central de 900 m2, vitré, doit aussi voir le jour sur trois niveaux. Quant à la toiture du bâtiment, elle fera office de centrale solaire.

Diego Rohner deviendra officiellement propriétaire de la Croisée des Loisirs le 1er mai prochain. S’il n’y a pas d’oppositions, les travaux pourraient démarrer dans la foulée et s’étaler sur quinze mois, période durant laquelle le lieu sera fermé. La réouverture est espérée à l’été 2025. Cinémont ne sera pas impacté par le chantier : les salles de cinéma resteront accessibles.





« Le public cible sera assez large »

Si les activités connues à ce jour seront toujours proposées, d’autres vont arriver, comme le padel. Le nombre de courts de tennis passera de cinq à trois à cet effet. « Je vais agir comme promoteur immobilier sur ce projet et pas comme exploitant. Nous voulons créer un écosystème dans le Jura où l’on puisse pratiquer toutes sortes de sports et de loisirs, en individuel, pour les adolescents, pour les familles. Le public cible sera assez large », explique Diego Rohner.

Le projet total est devisé à 20 millions de francs. Le nouveau propriétaire attend le feu vert du canton et de la Confédération pour obtenir des subventions qui lui permettraient d’aller au bout de son ambition. Il assure que les discussions sont en bonne voie. « Dans tous les cas, la rénovation des infrastructures actuelles est déjà actée, c’est en ordre. Ce qui pourrait retarder le début des travaux aujourd’hui, ce sont plutôt les oppositions au permis de construire qui devrait être déposé début mars. On a déjà rendu visite à certains voisins et on poursuivre cette démarche. Pour l’instant, le projet est bien reçu », affirme Diego Rohner.