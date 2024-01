Un acheteur pour la Croisée des Loisirs

La Croisée des Loisirs, à Delémont, s’est trouvée un repreneur. Selon nos informations, une nouvelle société créée par le promoteur immobilier delémontain Diego Rohner a racheté le centre qui accueille notamment des pistes de bowling, des terrains de tennis, de squash et de badminton. L’information a été confirmée par le principal intéressé. Diego Rohner ne souhaite toutefois pas donner davantage de précisions pour le moment. Il devrait présenter son projet pour l’avenir de la Croisée des Loisirs en début de semaine prochaine. Selon nos informations, un agrandissement serait à l’ordre du jour et le site garderait sa vocation liée aux sports et aux loisirs. L’actuel propriétaire et patron de l’établissement, Guy Rossé, avait annoncé en février 2023 qu’il cherchait à vendre la Croisée des Loisirs. /fco