Sorti(e) de boîte : Officine Panerai

La précision horlogère et presque militaire dans notre chronique économique de cette semaine. Nous sommes allés dans la manufacture Officine Panerai sur les hauteurs de Neuchâtel. La marque est à l’origine italienne et fait partie du groupe Richemond. C’est d’abord à Florence, en Italie, que la famille Panerai a ouvert son premier magasin de montres suisses en 1860. « Dans les années 1930, ils ont développé leurs premières montres », raconte Jérôme Cavadini. Le directeur des opérations de Panerai revient sur l’histoire de l’entreprise horlogère et son lien avec le monde militaire :