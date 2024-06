Un slip pour mesurer la qualité des sols agricoles

Vulgariser une expérimentation scientifique : le concours « Sors ton slip » est de retour pour permettre aux agriculteurs de toute la Suisse de prendre connaissance de la qualité de leurs sols. Il a été présenté ce lundi à la presse par la Fondation Rurale Interjurassienne, la Chambre d’agriculture du Jura bernois et l’association Swiss NoTill.

Pour faire court, on enterre un slip en coton pendant un certain laps de temps : plus il est dégradé quand on le déterre, plus le sol est qualitatif. Cette expérience est organisée dans le cadre du projet Terres Vivantes. L’avantage de ce sous-vêtement, c’est son élastique, car même dans un état de dégradation avancé, il reste visible. Ce projet aide les agriculteurs à mieux connaître leurs sols, d’après Amélie Fietier, coresponsable du projet Terres Vivantes.