La transmission de savoir, des manuscrits anciens à Wikipédia

Entre la Bible de Moutier-Grandval et Wikipédia, le 15e cycle de conférences du CIP abordera également le problème de la désinformation et l’invention de l’écriture, entre autres. Ce thème, « Le savoir se livre », est parti de la visite de la Bible de Moutier-Grandval.

Deux conférences sont organisées avec Mémoires d’ici, en lien avec les anciens manuscrits. La première sera donnée mercredi prochain par David Ganz, professeur d’histoire de l’art à l’Université de Zürich, sur les bibles carolingiennes de Tours. Cette conférence, organisée également avec l’Université de Genève, est inscrite dans le cadre du Colloque international consacré à la Bible de Moutier-Grandval, qui aura lieu le week-end qui suit, les 10 et 11 mai. « Cette conférence est réellement destinée à tout le monde. Elle durera une heure, et nous prendrons le temps de bien expliquer l’importance de ces bibles et d’ouvrir le sujet » explique Sylviane Messerli, directrice de Mémoires d’ici. Puis une deuxième conférence s’intéressera le mercredi 14 mai aux trésors cachés des manuscrits enluminés du Moyen-Âge, présentée par Nathalie Roman, chercheuse à l’Université de Lausanne.