Une collection de talents

Le groupe de travail de la classe artistique a dû trouver un projet commun pour tous les élèves peu importe leur âge et leur difficulté. Dans une classe d’adolescents de la Villa Merguin à Porrentruy, ce sont les chaussettes trouées ou isolées qui ont été utilisées. Une fois mises en boule, elles ont permis de décorer un vieux fauteuil. Elodie a aimé travailler sur ce projet, « écouter les idées des autres et discuter avec les autres comment on pourrait faire ». Maxime, comme les autres élèves, se réjouit de faire découvrir cette exposition au public et il est fier de « montrer ses capacités ». Exposer ces œuvres dans un lieu public, c’est l’occasion de sortir des murs de la Fondation Pérène. « Nous avons beaucoup de petites pépites d’or qui se cachent derrière ces murs », assure Carolina Nussbaumer, éducatrice spécialisée et membre du groupe de travail de la classe artistique.

L’exposition « Les Collections » est à découvrir jusqu’au 17 avril. /ncp