Améliorer la prise en charge des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire

Le Jura doit en faire davantage pour aider les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Anita Kradolfer (Les Vert-e-s) demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la création d’une unité ambulatoire multidisciplinaire spécialisée dans une motion déposée au Parlement. La députée suppléante des Verts entend assurer un accès équitable et adéquat aux soins aux Jurassiens, alors que le canton ne dispose d’aucune institution dans ce domaine. Une situation qui engendre des difficultés pour les personnes touchées d'accéder à des soins appropriés pour les TCA.

Anita Kradolfer étaye son intervention en s’appuyant sur un reportage diffusé en début d’année dans l’émission « Temps Présent » de la « RTS ». L’élue de Boncourt relaie des difficultés qui comprennent l’absence de réseaux spécialisés, l’accès limité aux établissements hospitaliers dans d‘autres cantons, ainsi que des obstacles liés à la distance géographique pour un suivi ambulatoire. À l’heure actuelle, l’Hôpital du Jura peut accueillir les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire pour stabiliser leur état de santé, avant de les transférer dans un des établissements extracantonaux avec lesquels il existe un contrat de coopération, soit sur Vaud ou Genève, mais avec des délais d’attente. Un suivi ambulatoire dans un centre spécialisé après un séjour stationnaire, ou pour éviter une hospitalisation, n’est pas possible dans le Jura. La mise en place d’une unité ambulatoire spécialisée dans les TCA permettrait donc d’assurer un suivi adapté aux besoins des patients et de favoriser la détection et le traitement précoce des troubles, tout en contribuant à réduire les coûts des hospitalisations extracantonales.

Cette motion d’Anita Kradolfer a été co-signée par 29 autres députés ou députés suppléants. /emu