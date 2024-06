Le Synode débloque 3,5 millions pour le programme « Église qui bouge »

Une église plus dynamique, qui répond aux besoins et aux nouvelles aspirations de la population : c’est la volonté du Synode des Églises réformées Berne-Jura-Soleure au travers du programme « Église qui bouge ». Ce mercredi, un crédit d’engagement de 3,5 millions de francs a été voté à l’unanimité. Le législatif de l’Église réformée a approuvé la proposition du Conseil synodal sans opposition ni abstention. Derrière le concept « Église qui bouge », se cache une multitude de projets concrets destinés à élargir les murs de l’institution. « L’idée est de toucher aussi des personnes éloignées de l’Église, qui ne sont pas forcément attirées par les offres traditionnelles des paroisses », explique Matthias Siegfried, responsable de la communication francophone des Églises réformées Berne-Jura-Soleure. Parmi les projets déjà existants, on retrouve par exemple le « Jardin d’été Bel-Air » qui propose des activités dans le jardin de la cure de Reconvilier pendant l’été, mais aussi « Église en route » qui soutient des activités dans les paroisses et dans la région. « Le but n’est pas de remplacer le culte et l’offre traditionnelle de l’ Église, mais d’apporter d’autres moments de partage, dans une idée de complémentarité », ajoute Matthias Siegfried./jse