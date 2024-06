La nature en peintures et en sculptures à Soyhières

Trois visions esthétiques de la nature se conjuguent dans une exposition. La Cave, à Soyhières, accueille des œuvres de Gérard Bessire dit « Gebs », Jean-Claude Gerber et Joseph Chalverat alias « Gicé ». L’exposition qui s’intitule « Trois regards sur la nature » s’ouvre dimanche et dure jusqu’au 30 juin. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des toiles et des sculptures réalisées par les trois artistes de la région qui sont d'anciens enseignants passionnés par la nature. Les œuvres qui sont présentées sont fortement teintées de réalisme naturel. L’exposition vise aussi à mettre en avant le thème de la protection de la biodiversité de la région. Les trois artistes ont déjà présenté leurs œuvres respectives à plusieurs reprises de manière individuelle. C’est la première fois qu’ils sont réunis dans une exposition commune. La Société jurassienne d’émulation a souhaité publier un livre composé d’aquarelles de Gérard Bessire avec des textes descriptifs en alexandrins. « Gebs » ne souhaitait pas exposer davantage que les 50 aquarelles retenues pour l’ouvrage et a fait appel à ses deux amis pour occuper l’ensemble de La Cave, à Soyhières.