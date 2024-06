Une nouvelle saison sentimentale au Théâtre du Jura

Près d’une cinquantaine de dates

Du théâtre, au cirque, en passant par la musique et la danse, le TDJ dévoile une programmation éclectique. 47 spectacles sont au menu. La saison s’ouvrira le 8 septembre prochain avec « La Nuit du concerto » du festival Piano à St-Ursanne. Elle prendra fin le 4 juin 2025 avec « Le dernier spectacle de Robert Sandoz ». Le directeur de l’institution montera sur scène pour un gala. Il sera entouré de la comédienne et chanteuse Yvette Théraulaz, de la compagnie théâtrale L’Outil de la ressemblance, du musicien Adrien Gygax et du chanteur d’opéra Davide Autieri.

Durant la saison, le public pourra apprécier les performances d’artistes régionaux : le clarinettiste delémontain Milo Voisard accompagnera l’orchestre de la ville de Delémont, l’autrice franc-montagnarde Laura Chaignat présentera sa nouvelle pièce « Les amis ça s’arrose combien de fois par semaine ? » ou encore le gala « Quel cirque ! » célèbrera le cirque jurassien.

De grands classiques seront aussi à l’honneur sur la scène du TDJ avec « Le Kid » de Charlie Chaplin interprété par l’Orchestre des Jardins Musicaux, la pièce de Jules Verne « 20'000 lieues sous les mers » jouée par la Compagnie Point fixe ou encore « Le Dindon » de Georges Feydeau. /comm-nmy