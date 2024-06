Une pétition pour sensibiliser les élus à la biodiversité mise à mal

Les associations jurassiennes de protection de la nature sont montées au front ce lundi, journée mondiale contre la sécheresse. Elles ont remis à la présidente du Parlement cantonal Pauline Godat une pétition munie de 404 signatures, intitulée « Biodiversité 2024 ». Pro Natura Jura, le WWF Jura, la Fondation des Marais de Damphreux, la Société d’écologie et de protection des oiseaux de Delémont et environs, l’Association des naturalistes franc-montagnards et la Société des sciences naturelles du pays de Porrentruy s’inquiètent de la disparition de la biodiversité régionale. Ces associations estiment que le dérèglement climatique met à rude épreuve les écosystèmes, notamment ceux liés à l’eau, les tourbières et les étangs. Les forêts et pâturages sont aussi atteints par le manque d’eau.

La pétition demande plusieurs engagements de la part des autorités : l’élaboration rapide et la mise en œuvre effective des plans de gestion pour les zones alluviales et les hauts et bas-marais d’importance régionale, la mise en œuvre de projets dédiés aux espèces prioritaires, une accélération de l’assainissement des ouvrages gênant le régime de charriage et des obstacles à la migration piscicole, la promotion des berges boisées dans l’espace réservé aux eaux, la création d’une grande réserve forestière d’au moins 200 hectares en dessous de 500 mètres d’altitude, puis la révision de l’Ordonnance cantonale sur la protection de la nature et du paysage et de la politique cantonale des pâturages boisés.

La pétition sera transmise au Bureau du Parlement jurassien et traitée en commission en vue d’y donner suite ou non. /rch.