Un cri d’alarme pour la biodiversité jurassienne

Plusieurs associations jurassiennes de protection de la nature lancent la « pétition biodiversité 2024 » ce vendredi . Le texte s’articule autour de six revendications destinées aux autorités exécutives et législatives du canton du Jura. Les associations qui ont participé sont le WWF Jura, la Fondation des marais de Damphreux, la Société d’écologie et de protections des oiseaux de Delémont et environ, l’Association des naturalistes francs-montagnards, la Société des sciences naturelles du pays de Porrentruy et Pro Natura Jura.

Selon elles, le réchauffement climatique de plus en plus important et la succession d’étés secs et caniculaires menacent directement les zones alluviales et les marais de la région. Ces lieux méritent des plans d’action. Les tourbières subissent particulièrement le changement de climat. « C’est des milieux extrêmement sensibles. Malheureusement ils ont été exploités, du coup il y a encore des drains. C’est des tourbières qui s’assèchent et au lieu de stocker du carbone, elles en émettent », explique Nicolas Comment, collaborateur scientifique à Pro Natura Jura.