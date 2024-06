Le meilleur cervelas de Suisse vient de Moutier

Le meilleur cervelas de Suisse est fait à Moutier. La boucherie Nyffeler vient de remporter le premier prix du « Swiss Cervelas Summit 2024 », dans la catégorie « dégustation froide ». Pour la première édition du concours, 120 participants au total ont tenté leur chance et dix ont été retenus pour la finale. « On a été vraiment surpris de recevoir ce prix », confie le fils de la famille, Bastian Nyffeler, assistant de direction, qui n’a pas regretté d’avoir inscrit le cervelas de l’enseigne familiale au concours. Un concours qui en est d’ailleurs à sa première édition.

Les cervelas ont été rigoureusement examinés, avec trois critères principaux ; l’aspect, le goût et l’odeur. Ce qui a séduit particulièrement dans le cervelas prévôtois ? « On n’a pas encore reçu l’analyse détaillée de notre cervelas. Les organisateurs nous ont simplement dit qu’il était excellent et qu’il faisait partie des meilleurs », ajoute Bastian Nyffeler, la voix joyeuse.

Lundi, à Berne, c’est le conseiller fédéral Guy Parmelin qui a remis le prix à la famille Nyffeler, représentée par Bastian. /Jse