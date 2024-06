Plus de 2'000 signatures pour un fonds climat dans le Jura

L’initiative cantonale pour la création d’un fonds climat franchit une nouvelle étape. Le texte a été officiellement déposé vendredi après-midi à la chancellerie d’Etat avec plus de 2'000 signatures, au dernier jour du délai. Les démarches ont été lancées il y a un an par quatre partis politiques - les Verts, le CS-POP, le PS et le PVL - ainsi que plusieurs associations. Les initiants estiment qu’un tel outil doit permettre de financer des mesures pour atteindre zéro émission de CO2 en 2040. L’initiative a été relativement bien accueillie par la population, même si la période n’est pas la plus propice, selon la coprésidente des Verts. « On a remarqué lors des votations et des élections que d’autres sujets sont venus sur le devant de la scène », souligne Pauline Godat.

Les porteurs du texte ont insisté sur la nécessité de ce fonds climat malgré les difficultés financières du canton du Jura. « Les montants prévus pour le plan climat ont déjà dû être rabotés cette année faute de moyens. L’idée du fonds est d’avoir de l’argent qui est dédié à cela et qui ne peut pas être raboté », explique la coprésidente des Verts. Selon les initiants, l’outil permet aussi de récolter des subventions de tiers ou d’être alimenté par le fonds des déchets ou la redevance à vocation énergétique prélevée sur le prix de l’électricité.