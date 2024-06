50e du plébiscite : « On ne badine pas avec le patriotisme jurassien »

De l’audace et des responsabilités

Pour la présidente de l’exécutif jurassien, il faut profiter de cet anniversaire et de l’accueil de Moutier au 1er janvier 2026 pour « retrouver cette audace et oser les réformes » afin « d’offrir un canton qui donne envie ». Rosalie Beuret Siess rappelle qu’avec la liberté gagnée de haute lutte le 23 juin 1974, « vient tout un volet de responsabilités ». Avec des élus dans les deux Chambres fédérales, une conseillère fédérale et des ministres à la tête de conférences intercantonales, le Jura est « là où les choses se décident », a rappelé Elisabeth Baume-Schneider. « C’est une responsabilité qu’on n’aurait jamais eue sans ce vote d’autodétermination. Il ne faut pas le négliger : on ne badine pas avec le patriotisme jurassien. »

Rosalie Beuret Siess et Elisabeth Baume-Schneider ont expliqué avoir été marquées par la cérémonie officielle qui accueillait autorités et des invités « du plus modeste au rock le plus vaillant du patriotisme » et ont encore loué « la ferveur des Jurassiennes et des Jurassiens ». /gtr-rch