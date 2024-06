Le stand de tir de Soubey aura de nouvelles cibles

Le stand de tir de Soubey sera doté de nouvelles cibles. Propriétaire des lieux, le Syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM) a validé jeudi soir en assemblée générale à Saignelégier un crédit de 33'000 francs pour la mise en conformité du site. Avant cela, il a approuvé une convention signée par les riverains. Ceux-ci s’engagent à ne pas s’opposer aux activités du stand de tir pendant 10 ans. La nouvelle ciblerie sera prochainement installée par une entreprises spécialisée lucernoise. Elle permet de récupérer directement les balles tirées et d’éviter de laisser dans la nature des éléments constitués de plomb. Mais, lors de l’impact de la balle, le futur dispositif est possiblement plus bruyant que l’actuel. Le SCFM va donc mesurer le bruit des cibles existantes et reconduire le test avec les nouvelles. Une comparaison sera ensuite réalisée et de mesures seront prises si besoin.

Lors de sa séance, les membres du SCFM ont accepté les comptes 2023 qui bouclent sur un déficit de près de 17'200 francs. Ils ont aussi validé une augmentation de 41 francs de la ristourne faite aux communes par le comité de pilotage de la taxe au sac. La ristourne est désormais de 120 francs par tonne de déchets.





Annoncer les feux de nettoyage

Lors de l’assemblée du SCFM, l’inspecteur du district pour l’ECA Jura est venu informer les représentants des communes taignonnes d’un ajustement de la loi fédérale sur les incendies de forêt prévu l'an prochain. Silver Frésard a indiqué que lors de feux de nettoyage, les propriétaires des lieux doivent avertir à l’avance la centrale de la police. Si ce n’est pas fait et qu’une alarme se déclenche, le propriétaire risque d’endosser les frais liés à la mobilisation des pompiers. Silver Frésard a souligné le fait que, à de trop nombreuses reprises, les sapeurs sont appelés pour des feux qui sont totalement maîtrisés. Il évoque une possible psychose de la population due aux épisodes de canicule de l’an dernie. En revanche, tout ceci ne concerne pas les feux de pic-nic car ils sont petits et ne brûlent pas longtemps. /nmy