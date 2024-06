« Les Gourmands du Matin » : Alain Perret

Les brunchs sont un rendez-vous très apprécié en Suisse. Dès ce dimanche 30 juin, Ô Vergers d’Ajoie à Porrentruy s’en donne à cœur joie. Afin de savourer ces brunchs en quelques mots et nous mettre l’eau à la bouche, nous accueillons Alain Perret. La particularité de ces repas arrivés en Europe dans les années 80 est la convivialité et la découverte de produits du terroir. « Les brunchs doivent ressembler à un immense moment de convivialité et de partages où les jeunes rencontrent les aînés », précise Alain Perret.