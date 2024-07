Il va y avoir du foin à Grandfontaine. L’amicale des vieilles traditions organise ce week-end sa grande fête d’été. L’événement revient tous les deux ans. Cette année ce sont les fenaisons à l’ancienne qui sont à l’honneur. Quelques activités ont eu lieu samedi soir déjà, mais la partie principale de la manifestation a lieu dimanche. Une messe en patois célébrée par l’abbé Oeuvray ouvre le bal. L’après-midi est dédié aux démonstrations, avec notamment un défilé de vieux véhicules puis des démonstrations de travaux dans les champs avec des outils et des machines de l’époque. « C’est pour rappeler aux anciennes générations comment on travaillait à l’époque, mais aussi pour montrer aux plus jeunes ce qu’était que le vrai travail, entre guillements », explique Christophe Vuillaume, président de l’Amicale des vieilles traditions.