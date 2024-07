SportX repris par Ochsner Sport à Delémont

Ochsner Sport va remplacer SportX à Delémont. Migros annonce ce mardi avoir trouvé un accord avec le groupe Dosenbach-Ochsner pour la reprise de 27 de ses magasins spécialisés dans le sport dont celui du M-Parc. L’ensemble du personnel sera repris par le nouvel acquéreur. Les apprentis pourront, par ailleurs, poursuivre leur formation sans interruption. Selon la planification actuelle, Ochsner Sport reprendra ces différentes filiales de SportX sous sa propre enseigne d’ici au 1er mars 2025. Migros souligne dans son communiqué que les prestations de garantie et de service relatives aux articles achetés chez SportX seront entièrement prises en charge et assurées par le groupe Dosenbach-Ochsner.

La reprise de ces filiales est soumise à l’examen de la Commission de la concurrence. Les processus de vente pour les autres marchés spécialisés dont Micasa et Do it + Garden suivent leur cours, souligne le géant orange. Comme annoncé le mois dernier, Melectronics sera repris par Mediamarkt à Delémont.

Ochsner Sport avait quitté la capitale jurassienne en mars 2023 après la fermeture de son magasin situé à la Croisée des commerces. /comm-alr