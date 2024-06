Mediamarkt reprend le Melectronics de Delémont

La filiale delémontaine de Melectronics passera aux mains de Mediamarkt. Migros a annoncé ce mardi avoir trouvé un repreneur pour ses magasins dédiés à l’électronique, et la surface correspondante au sein du M-Parc fait partie des points de vente sauvés, nous a confirmé l’entreprise. Dans le détail, 20 des 37 filiales sont reprises, de même que le personnel concerné ; les 17 autres antennes fermeront leurs portes d’ici novembre. Migros dit vouloir proposer d’autres postes à la centaine de collaborateurs touchés.

Au M-Parc de Delémont, c’est donc une période de cohabitation qui va se mettre en place, dans l’attente de connaître le sort réservé aux autres filiales Migros présentes sur le site. Depuis février, on sait que le géant orange cherche à vendre SportX, son enseigne spécialisée dans le sport – l’opération est « en bonne voie », selon le communiqué transmis mardi. Mais on apprend désormais que des processus identiques sont aussi lancés pour Micasa et Do it + Garden, respectivement les filières meubles et bricolage et jardin. À terme, le groupe Migros cessera donc toutes ses activités dans l’emblématique bâtiment de Delémont.

À noter que le rachat de Melectronics par Mediamarkt est encore en cours d’examen par la Commission de la concurrence. /lad-ATS