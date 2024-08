Les parents trinquent face à la hausse du tarif des crèches

Jessica a, elle, deux enfants placés en crèche en Ajoie. Elle déboursera chaque mois près de 950 francs pour leur garde et ne cache pas qu’il faudra faire des économies ailleurs : « C’était déjà un peu serré parce que je n’ai pas un gros salaire. On faisait déjà un peu attention, mais là il faudra peut-être voir pour changer certaines choses, s’abstenir de certaines sorties ». Avec les nouveaux tarifs, ce sont surtout les ménages avec un revenu élevé qui subiront la plus forte hausse, possiblement jusqu’à près de 300 francs en plus par mois.





La classe moyenne peu touchée selon l’État

« Mais pour la classe moyenne entre 6'000 et 12'000 francs de revenu, l’augmentation sera très faible, de l’ordre de 50 centimes par mois en moyenne. Mais pour la première fois depuis plus de 10 ans, nous avons augmenté le tarif minimum qui passe de 7,50 à 10 francs par jour, raison pour laquelle les ménages avec des revenus faibles verront leur facture augmenter. Cette catégorie est plus touchée que les autres, mais on a tenu compte du fait qu’elle n’avait jamais été concernée par les différentes augmentations des dernières années », défend Julien Cattin, adjoint au chef de service de l’Action sociale.