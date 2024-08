De nouvelles places de jeux à Basse-Allaine

Les enfants de Basse-Allaine peuvent compter sur de nouveaux espaces de jeux. La commune a renouvelé ces derniers mois les places des villages de Buix, Courtemaîche et Montignez. Un crédit de plus de 240'000 francs avait été accepté à cet effet par la population lors d’une assemblée communale en octobre dernier. Les autorités évoquent un « projet novateur qui allie écologie, éducation et bien-être communautaire ». Les nouvelles places de jeux ont, par ailleurs, été conçues en mettant l’accent sur l’écoresponsabilité. Du bois et des plastiques recyclés ont notamment été utilisés pour la construction. La commune entend également aménager des zones spécifiques pour accueillir des classes en plein air. Des inaugurations sont prévues samedi dès 9h dans les trois villages. /comm-alr