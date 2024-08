« Le monde en cause » : un journal portugais veut séduire la communauté brésilienne

Entre 400 et 600'000 Brésiliens vivent désormais au Portugal. Ils constituent une importante communauté étrangère dans ce pays de dix millions d’habitants. Pour aller au-devant de cette communauté, l’un des principaux quotidiens, le Publico, a décidé de lancer un Publico Brésil pour apporter une information spécifique. Disponible en accès libre sur le net et par application, il entend offrir une couverture large et intégratrice, dans la droite ligne de son grand frère. Une aventure qui ne fait que commencer comme le raconte notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy :