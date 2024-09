« Le p’tèt Djâsou » débarque dans les écoles jurassiennes

Un nouvel outil va faire son apparition dans les écoles jurassiennes pour éveiller et intéresser les élèves au patois. Ce moyen d’enseignement intitulé « Le p’tèt Djâsou » a été développé par des instituteurs retraités et des passionnés de cette langue, avec le soutien du Service de l’enseignement. Le document se veut ludique et se destine à tous les enfants de la 1re à la 11e Harmos. Il propose aux enseignants intéressés des activités clés en main. « L’objectif est notamment de permettre à ceux qui ne parlent pas forcément patois de manière bilingue de faire des activités avec les élèves et surtout de les intéresser à l’histoire de notre canton », explique Audrey Chèvre, la coordinatrice du patois dans les écoles jurassiennes.





Un patois bien vivant

Le moyen d’enseignement pourra être intégré dans les leçons ordinaires sachant qu’il n’y a pas de plages horaires dédiées spécifiquement au patois. « C’est par exemple pour illustrer l’histoire de la St-Martin ou alors faire un jeu à la gym à l’extérieur et arriver à reprendre des mots patois ou s’intéresser aux rues de notre région en géographie », souligne Audrey Chèvre. L’idée est aussi de rapprocher les enfants de leurs grands-parents qui parlaient régulièrement cette langue. La responsable constate un réel engouement autour du patois dans les écoles. « Les cours facultatifs augmentent toujours un petit peu. On a actuellement 70 élèves. Cette langue s’apprend aussi facilement. Les enfants ont envie de savoir et de partager », ajoute Audrey Chèvre.