Quatre nouvelles sculptures à Séprais

La balade de Séprais s’enrichit encore. Quatre nouvelles œuvres seront inaugurées samedi sur le parcours de sculptures. Le public pourra notamment découvrir une table de ping-pong un peu particulière de l’artiste vaudoise Daniel Ruggiero, un champignon géant imaginé par Nobert Eggenschwiler ainsi que des colonnes en bois très colorées réalisées par l’Italien Paolo Vivian qui se concentre sur le domaine de la mémoire collective et du comportement social. Membre du comité, Adrien Jutard a également construit une nouvelle œuvre pour remplacer la sienne qui s’est récemment envolée lors d’une forte bourrasque. L’artiste Charles Kalt est, par ailleurs, venu donner un coup de jeune à son œuvre « Oh ! » installée il y a dix ans et qui prend la forme d’un bouquet de fleurs avec des panneaux de signalisation.

La balade de Séprais attire de plus en plus de monde, entre 4'000 et 5'000 visiteurs par an, selon les estimations. Le parking sauvage suscite ainsi quelques mécontentements dans le village. « On constate que le nombre de visites ne cesse de croître. On a fait tout un travail sur la communication, donc le public en parle et ça se multiplie. Il faut qu’on se penche vraiment sur la manière d’accueillir ce public », explique le directeur artistique et membre du comité, Adrien Jutard.