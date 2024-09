Incendie maîtrisé à Courfaivre

Un incendie s’est produit vendredi vers 18h dans une maison au chemin du Bruye à Courfaivre. Il a été rapidement maîtrisé par le propriétaire, ainsi que par le SIS Haute-Sorne et le CRISD. Les dégâts sont minimes, selon un communiqué de la police cantonale. Les causes de ce début d’incendie ne sont pour l’heure pas établies. Le service d’intervention et de secours (SIS) de Haute-Sorne est intervenu avec 12 hommes et deux véhicules. De son côté, le centre de renfort d'incendie et de secours de Delémont (CRISD) a mobilisé 11 hommes et deux véhicules. /comm-ech