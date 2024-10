Le Jura table sur un budget déficitaire de 5,3 millions pour 2025

Le canton du Jura affiche un budget dans le rouge pour 2025. Il affiche un déficit de 5,3 millions de francs. Ce chiffre ne prend pas en compte un éventuel versement de la Banque nationale suisse (BNS) et reste conforme au frein à l'endettement cantonal, qui impose un autofinancement de 80%. Le plan budgétaire inclut 32,5 millions de francs d'investissements, a indiqué le Gouvernement jurassien ce jeudi.

Le budget comprend 37 millions de francs de mesures d’économies prévues par le « Plan équilibre 22-26 » et 17 millions pour compenser l’absence de versement de la BNS. Des mesures d'austérité ont été prolongées, notamment la réduction des fonds pour la réfection des routes et la fin de la gratuité des prestations du centre d’orientation scolaire et professionnel pour adultes. Des modifications concernant le calcul des subsides LaMal, incluant certains revenus liés à la prévoyance professionnelle et la fortune, ont été mises en place. Un « effort substantiel » a encore été fourni par les différents départements afin de dégager des moyens supplémentaires, a précisé le Gouvernement par communiqué. Les collaborateurs de l’État bénéficieront du renchérissement à hauteur de 0,58% et d’un jour de congé supplémentaire le 20 juin.







Priorité à la modernisation de l’administration

Le groupe d'experts mandatés par le Gouvernement a recommandé des réformes structurelles. Il a souligné la nécessité d'améliorer le fonctionnement global des institutions cantonales et a appelé à un cadre financier « à la fois plus contraignant et plus souple ». Des orientations partagées par les autorités jurassiennes. Le Gouvernement transmettra un message au Parlement au premier semestre 2025 afin d’accélérer la modernisation de l’État, lancer des réflexions sur un nouveau cadre financier et les structures administratives et politiques du canton. /comm-gtr