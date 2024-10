Un dramatique frontal qu'il ne doit qu'à son comportement

Un frontal sur l’autoroute A16 à l’automne 2022, et deux destins qui basculent. Celui du fautif déjà, un quinquagénaire alcoolisé et sous l’emprise du THC au moment des faits. Un homme condamné ce jeudi par le Tribunal Jura bernois-Seeland, à Moutier. Il faut dire que l’issue semblait déjà claire au terme des débats. Le prévenu a totalement changé sa version en cours de procédure. De l’absence totale de souvenirs, il en est venu à admettre avoir bu ce soir-là, du vin rouge et de la gentiane, à s’excuser aussi sans remettre en cause sa responsabilité. Et puis, tout à coup changement d’attitude. La faute est soudainement mise sur la victime. C’est elle qui aurait changé de voie pour le percuter au niveau de l’aire de repos de Reconvilier. En audience mercredi, l’homme a minimisé l’influence de l’’alcool et du cannabis sur sa conduite. Une attitude qui a largement agacé le président du tribunal. Ce dernier a encore souligné jeudi après-midi le culot du prévenu. « Nous dire qu’il était apte à conduire avec 1,45 pour mille dans le sang, ça fait mal à entendre », a-t-il déclaré.





Sentence sans appel

Le prononcé du jugement a été somme toute rapide. Le Tribunal a reconnu coupable le conducteur de lésions corporelles graves par négligence. Il a roulé à contre-sens, a été évité de peu par une première voiture, mais c’était trop tard pour celle qui suivait. Même s’il a amorcé une manœuvre pour revenir sur sa voie, même si la femme au volant de l’autre voiture a peut-être tenté de se dégager dans un réflexe. C’était trop tard. Au final, deux personnes brisées, un beau gâchis comme l'a souligné le juge. L'une n’a pas eu le choix, l’autre doit payer pour son attitude. Le juge lui a souhaité de tout cœur de se prendre en main, de prendre conscience de la portée de ses actes.

Le prévenu écope d’une peine de dix mois de prison assortie d’un sursis de quatre ans. Au terme de l’audience, dans un moment d’émotion, il a longuement présenté ses excuses à la victime, toujours en béquilles deux ans après ce violent accident. /oza