Une demi-finale de play-off 100% jurassienne

« Le fait que ce soit un derby et que ce soit deux clubs qui ont un soutien populaire, ça amène beaucoup d’enthousiasme pour cette demi-finale », sourit Steve Nussbaumer. Sur le papier, avantage à Rossemaison qui a terminé premier de la saison régulière, alors que Buix a fini à la 5e place. « On va devoir travailler fort pour mettre des bâtons dans les roues de cette équipe qui est championne d’Europe et de Suisse en titre, mais notre but est d’aller le plus loin possible », explique Dominique Voisard. Toutefois, le respect règne dans les rangs des Rossignols. « Buix a le meilleur compteur de la saison avec Arthur Pouilly. Il faudra se méfier de lui, mais c’est avant tout une équipe qui cherche à décrocher un titre. C’est une formation capable de renverser un match, elle l’a prouvé en quart de finale et elle a donc une belle énergie qu’il faudra savoir canaliser », raconte l’entraineur du SHCR. Une chose est sure, il y aura de l’émotion sur la piste samedi au Forum Biwi. /lge