Humour et satire pour un premier roman piquant

Une satire politique qui pique aussi par son humour. Le Biennois Federico Rapini s’est fait plaisir dans son premier roman intitulé « Sixième Suisse ». L’ancien rédacteur en chef de RFJ et RJB a échafaudé un scénario inimaginable, celui d’un possible conflit entre la Suisse et Etats-Unis. Ajoutez-y un président américain caractériel et une bonne dose de réseaux sociaux, deux éléments qui ont particulièrement inspiré Federico Rapini et qui font écho à la première campagne d’un certain Donald Trump.