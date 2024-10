Rénovation en profondeur pour le magasin Landi de Saignelégier

Coup de neuf pour le magasin Landi ArcJura de Saignelégier. Le bâtiment actuel – construit en 1980 – ne répond plus aux exigences de l’entreprise, qui va investir plus de 5 millions de francs pour les rénovations. La partie magasin sera entièrement repensée et les alentours grandement revus, avec notamment la construction de nombreuses places de parc. Landi souhaite aussi travailler à une optimisation énergétique du site franc-montagnard. Les immeubles ne subiront pas de modifications quant à leur volume. La demande de permis de construire a été déposée dernièrement et est en consultation. L’inauguration est espérée pour la deuxième moitié de 2025. /comm-rch