La Suisse a les yeux rivés sur l’élection américaine

La Suisse suit de près l’élection américaine. De même que la Berne fédérale. Selon un sondage mené par l’Institut Gallup, repris ce matin par le groupe Tamedia, 61% des personnes interrogées en Suisse soutiennent Kamala Harris, contre 25% de soutien en faveur de Donald Trump. Du côté des parlementaires fédéraux, on préfèrerait que la candidate démocrate l’emporte, pour éviter l’imprévisibilité. Baptiste Hurni, socialiste neuchâtelois, estime qu’« on serait dans une grande stabilité de la politique internationale et sécuritaire. » Le président de l’association parlementaire Suisse-Etats-Unis, Damien Cottier, reconnaît que les intérêts économiques de la Suisse pourraient faire pencher pour Donald Trump. Mais le conseiller national neuchâtelois considère que les valeurs de la démocratie doivent primer. Le libéral radical estime qu’« en termes de sécurité et d’équilibre du monde, très certainement qu’un gouvernement Harris serait plus prévisible et beaucoup plus favorable, au fond, aux défenses des valeurs de la démocratie. » L’UDC bernois Manfred Bühler a quant à lui un avis opposé, comme il l’explique au micro de Serge Jubin, notre correspondant à Berne : « je laisse aux États-Unis le côté impulsif que l’on prête à Donald Trump. Je crois que sur le plan des relations internationales, il a montré qu’il était capable d’avoir une vraie vision de long terme positive pour notamment ne pas lancer de conflits armés. »

Le sondage s’est aussi intéressé à l’image qu’auront les États-Unis avec Donald Trump ou Kamala Harris à la Maison-Blanche. 16% des Suisses pensent que cette image se bonifierait avec le républicain aux affaires et 59% s’attendent à l’inverse à une péjoration. /sju-cob