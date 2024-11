Entre cheval et cochon, qui est le chouchou des Jurassiens ?

Le cochon de la Saint-Martin a fait un peu de place au cheval franches-montagnes. La Fédération jurassienne d’élevage chevalin est l’invitée du 26e marché de la Saint-Martin à Porrentruy qui s’est ouvert vendredi et qui se tient encore lundi et le week-end prochain. Une jument et son poulain se trouvent d’ailleurs dans la cour de l’Hôtel-Dieu, alors que trois jeunes cochons ont pris leur quartier aux abords de la fontaine de la Samaritaine. RFJ a voulu savoir qui du cheval ou du cochon est emblématique dans le Jura.