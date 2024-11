Maxime Zuber honoré par le Prix du meilleur enseignement

Maxime Zuber est récompensé pour ses cours de mathématiques. Le professeur de mathématiques à l’Université de Neuchâtel (UNiNE) et recteur de la HEP-BEJUNE a été distingué du « Credit Suisse Best Teaching Award », annonce l’UniNE dans un communiqué ce mercredi. L’ancien maire de Moutier est ainsi récompensé pour « sa capacité à rendre les mathématiques accessibles et compréhensibles pour toutes les étudiantes et tous les étudiants, quelle que soit leur discipline d’origine », a précisé le jury.

Maxime Zuber dispense des cours de mathématiques générales et de statistiques au niveau bachelor à l’Université de Neuchâtel. /comm-gtr