Qui dit neige, dit déneigement

Source de bonheur pour les uns, d’agacement pour les autres, la neige est tombée en quantité jeudi après-midi et en peu de temps sur les routes de la région. MétéoSuisse avait émis un degré d’alerte de niveau 4. La circulation a été passablement perturbée sur l’ensemble du canton, avec plusieurs accidents et sorties de routes dans les trois districts. Les personnes chargées de déneiger les routes n’ont ainsi pas chômé. Depuis quelques semaines, le service hivernal est en place, en plus de la trentaine de collaborateurs qui s’occupent de l’entretien des routes tout au long de l’année, détaille le chef du service des infrastructures. Yves-Alain Fleury relève que suite à l’alerte émise par MétéoSuisse, le personnel avait salé les routes et mis de la saumure par endroit, en prévision des chutes de neige.