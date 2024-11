L’application de l’initiative sur les soins infirmiers prend forme dans le Jura

La mise en œuvre de l’initiative sur les soins infirmiers forts va de l’avant dans le Jura. Le texte soumis au peuple avait été accepté en novembre 2021. Le Gouvernement jurassien a récemment adopté une ordonnance urgente qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Il s’est notamment appuyé sur le premier rapport du Service de la santé publique, publié en début d’année, sur l’évaluation des besoins dans le domaine des soins. L’exécutif a ainsi décidé qu’il était également important de valoriser d’autres formations, comme celles pour les assistants en soins et santé communautaire (ASSC) et les assistants en soins et accompagnement (ASA).

L’ordonnance urgente permettra en premier lieu de fixer des objectifs de formation aux hôpitaux, EMS et organisations de soins à domicile. Concrètement, les institutions jurassiennes devront mettre à disposition des places de stage ou d’apprentissage. En fonction de leur taille et de leurs capacités, elles réaliseront un certain nombre de semaines de formation par année. Une indemnité forfaitaire leur sera octroyée.





Une ordonnance urgente qui fixe les aides pour les étudiants

En deuxième lieu, l’ordonnance urgente fixe aussi le cadre pour les aides financières accordées aux étudiants en soins infirmiers. Ces dernières concernent les étudiants, domiciliés dans le Jura depuis au moins deux ans, admis en Bachelor à la Haute École Arc et à l’école supérieure du Centre de formation professionnelle Berne francophone.

Le Gouvernement bénéficiera des contributions de la Confédération à hauteur de 50% des indemnités versées dans le domaine des soins infirmiers. L’ordonnance urgente a une durée d’une année. L’avant-projet de loi, qui prendra ses effets au 1er janvier 2026, est en cours d’élaboration par le Gouvernement et les services concernés. Il sera mis en consultation publique en début d’année 2025.

L’ordonnance urgente adoptée par le Gouvernement concerne uniquement la première étape de l’initiative sur les soins infirmiers forts. La seconde étape est en préparation au niveau fédéral et porte sur l’amélioration des conditions de travail. /comm-ech