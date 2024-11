Un nouveau numéro pour le service de garde médicale dans le Jura

Le service de garde médicale du canton du Jura sera joignable via un nouveau numéro à partir de lundi prochain. Il s’agit du 058 733 00 00 qui remplacera ainsi le 0800 300 033. L’adoption du nouveau numéro permettra d’économiser plus de 10'000 francs par année. Le passage à un numéro non surtaxé n’aura pas d’impact financier pour les appelants et garantit le même niveau de service ainsi que la même qualité de prise en charge. Le 144 reste le numéro d’urgence à composer prioritairement pour toute situation médicale urgente ou pour appeler une ambulance. /comm-fco