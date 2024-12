La magie de Noël de retour pour un week-end à St-Ursanne

Le Marché de Noël de St-Ursanne est de retour dans sa formule traditionnelle. La 26e édition de la manifestation se déroulera samedi et dimanche dans la cité médiévale. 120 artisans seront au rendez-vous pour présenter leurs produits et réalisations. Différentes animations seront également proposées aux visiteurs comme une parade des enfants, la visite du St-Nicolas, le téléthon ou encore des concerts à la collégiale. Les organisateurs ont décidé cette année de revenir à un seul week-end de fête contre deux l’an dernier. « Le monde était réparti sur les deux week-ends, c’était un peu moins magique. Les artisans n’étaient pas sûrs de choisir le bon week-end, ils avaient un peu peur de tomber sur des jours plus calmes en raison de la météo », a expliqué Bernadette Altermath, la présidente du comité d’organisation.