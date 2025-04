Un recul pour le taux de chômage dans le Jura

Le taux de chômage est repassé sous la barre des 5% le mois dernier dans le Jura. Il se situe à 4,9%, soit en baisse de deux dixièmes par rapport au mois précédent. La diminution représente 43 chômeurs de moins. Par rapport au même mois de l’an dernier, le taux de personnes sans emploi a grimpé de 1,1 point. À fin mars, 2'338 demandeurs d’emploi étaient inscrits à l’ORP du Jura dont 1'795 chômeurs et 543 demandeurs d’emploi non chômeurs. L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis à l’ORP représente 6,4% de la population active en mars 2025 dans le Jura. L’ORP a ouvert 242 dossiers le mois dernier et en a fermé 266. Pas moins de 115 entreprises jurassiennes ont été autorisées à recourir aux réductions de l’horaire de travail. C’est 14 de plus qu’en février et 86 de plus qu’en mars 2024.

Le taux de chômage se monte à 5,5% dans le district de Delémont, 5,1% dans celui de Porrentruy et 2,8% dans celui des Franches-Montagnes. Il est resté stable à 2,9% au niveau national. /comm-fco