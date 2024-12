La grogne gagne aussi les pédiatres de la région

La fin d’une indemnité d’urgence ne passe pas auprès du groupe des pédiatres jurassiens (PedJu). L’entité, qui réunit tous les spécialistes en pédiatrie et en médecine de l’enfance et de l’adolescence, a publié mardi un communiqué pour dénoncer une décision prise cet été par le Tribunal fédéral. Le TF a, en effet, indiqué que les assureurs ne devaient plus prendre en charge la plupart des taxes réclamées par les pédiatres pour les consultations en dehors des heures conventionnelles. Certaines caisses réclament ainsi des remboursements rétroactifs sur cinq ans, ce qui suscite la colère des spécialistes de la branche. « Nous sommes consternés, déçus et découragés de découvrir à quel point notre travail de base est mal reconnu », indique le groupe des pédiatres jurassiens. Ce dernier a ainsi décidé de refuser tout remboursement aux caisses maladie jusqu’à nouvel avis. Il se réserve, par ailleurs, le droit de participer à la grève des gardes annoncée par les pédiatres genevois dès les fêtes de fin d’année et sans limite de durée.

PedJu rappelle que la garde est obligatoire selon la loi sanitaire cantonale, mais qu’elle n’est pas rémunérée par l’Etat. Le groupe estime que cette nouvelle situation ne va « certainement pas encourager les jeunes médecins à recevoir la formation de spécialistes en pédiatrie, ce qui va accentuer la pénurie déjà marquée dans cette discipline ». /comm-alr