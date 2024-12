Renaud Baume : « La ZAFM nous permet d’offrir des terrains aux entreprises qui veulent s’implanter »

Selon Renaud Baume, de nombreuses demandes leurs sont parvenues au début et ça s’est légèrement calmé à cause de la situation conjoncturelle défavorable. « Actuellement 8’000m2 ont été vendus à une entreprise du Noirmont et on est à bout touchant avec une autre entreprise de la région qui est dans la chirurgie et le dentaire », raconte-t-il. Le but est de répondre à un besoin local et de créer de l’emploi, mais aussi de diversifier le tissu économique. « On a lancé une campagne au niveau suisse avec des grandes agences pour arriver à attirer autre chose, éventuellement des services ou du pharmaceutique. A notre avis on a un produit exceptionnel », ajoute Renaud Baume. A noter qu’une fois que 75% de l’espace sera vendu au Noirmont, une deuxième étape pourrait débuter du côté de Saignelégier. /lge