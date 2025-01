La faitière de l’industrie jurassienne à l’affut des nouvelles technologies

La Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ) s’informe sur les technologies du futur. Son directeur, Pierre-Alain Berret, est en visite cette semaine à Las Vegas au salon CES. Le Consumer Electronic Show réunit 4'000 exposants dans la ville américaine jusqu’à vendredi. Cet événement, le plus grand salon du monde dédié aux nouvelles technologies, attire chaque année plus de 150'000 visiteurs. Pierre-Alain Berret a été marqué par son gigantisme. « Il y a beaucoup de startups, mais aussi de grands acteurs mondiaux », nous a expliqué le responsable de la faitière de l’économie jurassienne.

L’intelligence artificielle est le maître mot du salon, selon Pierre-Alain Berret. Ce dernier précise que de nombreuses entreprises de la région sont intéressées par cette question et travaillent déjà avec cette technologie. « On nous a, par exemple, présenté une application qui permet de créer le jumeau virtuel d’une entreprise. Cela permet de tester des processus de production de manière virtuelle et de les améliorer avant de les mettre en œuvre à l’échelle réelle », illustre le directeur de la CCIJ. Pierre-Alain Berret évoque également des développements « stupéfiants » dans la mobilité en ce qui concerne les véhicules autonomes ou encore la santé.