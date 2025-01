Le PCSI réagit aux propos tenus par la justice

La justice jurassienne n’a pas respecté le principe de séparation des pouvoirs. C’est ce que dénonce le PCSI dans un communiqué transmis vendredi. Le parti fait référence aux propos tenus mercredi par le juge pénal David Cuenat dans son jugement rendu au sujet d’une manifestation contre le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. Le PCSI estime que le juge a exprimé des considérations politiques et questionné la légitimité des décisions du Gouvernement lorsque qu’il a parlé d’un « revirement politique incompris et critiquable ». Le PCSI estime que le juge a ciblé implicitement un ministre et rappelle que les décisions du Gouvernement sont prises de manière collégiale. Dans son communiqué le parti estime que par ses propos, le juge « s’écarte dangereusement de son rôle et fragilise l’équilibre institutionnel de notre canton ». /comm-tna