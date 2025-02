Un avenir plus serein pour le Musée rural jurassien

Le Musée rural jurassien peut envisager l’avenir avec davantage de calme et de sérénité. L’établissement situé aux Genevez a lancé en novembre dernier un appel à l’aide aux maires des Franches-Montagnes. Il a connu ces trois dernières années des exercices déficitaires malgré le soutien du Canton du Jura à hauteur de 29'000 francs, les dons, le revenu tiré des entrées et le dévouement de ses plus de vingt bénévoles. Le Musée rural a donc demandé un appui financier aux communes du district pour lui permettre de joindre les deux bouts, et les réponses reçues par l’institution ont été positives puisque la quasi-totalité des douze communes francs-montagnardes va mettre la main au porte-monnaie pour aider le Musée rural jurassien. « Chacune donne selon ses moyens », a confié à RFJ le président du Conseil de fondation Clément Saucy. Notons toutefois que les Genevez et Lajoux soutiennent financièrement l’institution depuis ses débuts il y a plus de 40 ans.

L’établissement va ainsi bénéficier de « plusieurs milliers de francs supplémentaires dès cette année », indique Clément Saucy, sans articuler de montant précis. Le président du Conseil de fondation explique que cet argent aidera à couvrir les charges fixes comme les assurances et l’électricité, les frais d’entretien du bâtiment érigé en 1515 ainsi que la préparation de nouvelles expositions.

Le Musée rural jurassien a accueilli environ 800 visiteurs l’an dernier aux Genevez. Il rouvrira officiellement ses portes en mai pour le lancement de sa nouvelle saison, bien que les visites restent possibles sur réservation tout au long de l’année. /nmy