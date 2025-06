Des sinistres au plus bas depuis 10 ans pour l’ECA Jura

« Cette année nous a permis de revenir au niveau de notre provision de 2022 », se réjouit Sébastien Hauser en référence à cette année noire où l’ECA avait dû puiser 22 millions dans sa réserve. Conséquences de ces bons résultats, les assurés bénéficieront du maintien d’un rabais de primes de 10% pour l’année 2025 tandis que l’État jurassien perçoit la redevance « maximale » plafonnée à 700'000 francs. « Une bonne nouvelle pour les finances cantonales », reconnaît la ministre des finances et présidente de l’ECA Rosalie Beuret Siess qui se réjouit aussi des « projets d’avenir avec l’accueil de Moutier et le développement d’un poste stratégique en lien avec les dangers naturels ».





Développer la prévention des dangers naturels

L’Établissement cantonal d’assurance va en effet engager un équivalent plein-temps supplémentaire en la personne d’un spécialiste en éléments naturels. « C’est le fruit d’une réflexion de plusieurs mois. Il y a eu la tempête à La Chaux-de-Fonds (juillet 2023), Blatten aujourd’hui, ces évènements seront de plus en plus récurrents et violents. Aujourd’hui, on est très bons en protection incendie, mais on doit se développer sur la prévention des éléments naturels », concède Sébastien Hauser.