Un slowUp inclusif avec le Club Fauteuil roulant Jura

Le slowUp Jura joue la carte de l’inclusivité pour son édition 2025 qui a démarré ce dimanche matin. Les amateurs de mobilité douce peuvent profiter jusqu’à 17h d’un parcours de 35 kilomètres dans la Vallée de Delémont. La manifestation qui vit sa 15e édition accueille le Club Fauteuil roulant Jura comme parrain pour la deuxième année consécutive. L’organisation qui a vu le jour en 1989 compte près de 250 membres, actifs ou passifs. Elle propose des activités culturelles et sportives pour ses adhérents, qu’ils soient handicapés ou non. Le Club Fauteuil Jura bénéficiera d’un montant de 5 francs pour chaque inscription au Marathon du Jura qui se déroule en parallèle au slowUp. Le vice-président du club, Yves Tendon, souligne qu’être parrain de la manifestation permet de financer les équipements nécessaires à la pratique du sport, notamment du handbike. L’argent récolté l’an dernier a ainsi été utilisé pour l’achat de l’engin d’un jeune homme handicapé, Mathieu Rottet de Bassecourt, qui s’est lancé dans des courses de handbike. Yves Tendon précise que le Club Fauteuil roulant Jura organise des entraînements sur les routes avec des piétons et des cyclistes tous les mardis soirs. Leur présence permet d’améliorer la sécurisation du parcours et de faire du sport en groupe entre personnes en situation de handicap et personnes valides. « La majeure partie des autres usagers de la route font attention à nous mais la présence des cyclistes nous permet, par exemple dans les ronds-points, de fermer les routes pour qu’on puisse passer », souligne Yves Tendon.