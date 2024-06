Des nouveautés appréciées au Slow Up Jura

Le nouveau virage du Slow Up Jura a séduit les adeptes de mobilité douce. Plus de 17'000 personnes ont participé dimanche à la 14e édition de la manifestation dans la Vallée de Delémont. Cette année, le nouveau comité d’organisation avait mis sur pied le premier Marathon du Jura. Quelque 370 coureurs ont ainsi partagé une partie du parcours avec les cyclistes. Globalement, l’affluence est toutefois en baisse d’environ 1'000 participants par rapport au dernier Slow Up. L’instabilité de la météo est notamment en cause selon Dave Cattin, l’un des organisateurs. « Cette année, il y avait une alerte ouragan. Il y a peut-être des gens qui ont été un peu sceptiques de sortir ce dimanche. 17'000, ça reste énorme pour la région », souligne le responsable.

Dave Cattin ajoute que la cohabitation entre les coureurs et les cyclistes sur certaines parties du parcours n’a pas posé de problèmes. « La gare était vraiment très dynamique avec beaucoup de monde. Certaines personnes qui n’étaient venues que pour faire du vélo se sont prises au jeu et ont encouragé les gens qui arrivaient des courses du Marathon », ajoute l’organisateur.