Le slowUp Jura a connu un beau succès, malgré la canicule

Un soleil de plomb et une chaleur torride : le slowUp Jura s’est tenu ce dimanche dans des conditions caniculaires. La 15e édition de la manifestation a pourtant recueilli un beau succès populaire. Plus de 15'000 adeptes de la mobilité douce ont arpenté les routes de la Vallée de Delémont sur le parcours de 35 kilomètres qui avait été mis en place. Un chiffre qui est conforme aux attentes qui avaient été fixées avant de savoir que la canicule serait de la partie. Aucun problème médical majeur n’a, par ailleurs, été signalé durant la journée. Le bilan est donc très satisfaisant, comme le souligne un des organisateurs. Olivier Piquerez s’attendait à voir beaucoup de monde le matin et moins l’après-midi mais cela n’a pas été forcément le cas et le public a été présent durant l’ensemble de la journée. « C’est assez réjouissant et assez surprenant », relève Olivier Piquerez qui estime que la manifestation continue « à plaire aux gens ».