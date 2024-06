Le retour de Châtillon dans le Slow Up Jura

Châtillon est de retour dans la grande boucle du Slow Up Jura. Une nouvelle équipe s’est constituée pour mettre sur pied une aire de ravitaillement et de divertissement. L’an dernier, la commune avait dû se résoudre à abandonner son stand par manque de bénévoles. La démarche a été initiée par deux membres du Conseil communal, Sébastien Domont et Lionel Gilliotte, qui sont ainsi devenus coprésidents de l’aire de ravitaillement du village. « Nous sommes arrivés à trouver du monde pour remonter un comité. C’est quelque chose qui nous tenait grandement à cœur, d’autant qu’il y a le Slow Up, mais aussi la partie villageoise le soir. Cela a manqué aux habitants l’an dernier », explique Sébastien Domont. Quelques nouveautés ont fait leur apparition, notamment la tenue d’un stand dédié à la tradition de Châtillon : les caquiats. Ces instruments en bois sont notamment utilisés le jeudi de Pâques lorsque les cloches se taisent. Côté gastronomie, la préparation des repas est cette année assurée par le chef étoilé du village, Clément Bourgeois.